Memur-Sen Van ekibi deprem bölgesinde hayat kurtardı

Memur-Sen Van Şubesi ekibi, Malatya’nın Gözenek köyünde yıkılan bir binada sürdürdükleri arama kurtarma faaliyetleri sırasında 25 yaşındaki Merve Balaycı’yı enkaz altından çıkardı.

Kahramanmaraş’ın merkez üssünü olduğu ve 10 ili vuran 7,7 ’lik deprem için Memur-Sen seferberlik ilan etti. Genel Başkan Ali Yalçın’ın verdiği talimatla Memur-Sen Teşkilatı ve Memur-Sen Arama Kurtarma Ekibi, AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine hareket etti. Bu çerçevede depremde zarar gören Malatya’ya hareket eden Memur-Sen Van Şubesi, orada başarılı çalışmalara imza attı. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Gözenek köyünde arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Memur-Sen Van ekibi, saat 04.31 civarında M. Merve Balancı isimli engelli bir kızı enkaz altından çıkardı.

Konuyla ilgili konuşan Genç Memur-Sen Van İl Başkanı Fatih Avcı, 7 kişilik bir ekiple Malatya’daki arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını ifade ederek, “Orada bir canı kurtarmanın derdindesiniz. Van Memur-Sen olarak bir can kurtarıyorsunuz. Gündüz 13. 30 civarında meydana gelen ikinci depremde Gözenek köyünde enkaz altında kalan M. Merve Balancı isminde 25 yaşlarında engelli bir kızı sabaha karşı 04.31 de çıkardık. Bu tür afetleri Rabbim bir daha yaşatmasın. Şu anda Malatya’daki çalışmalarda yer alıyoruz. Ancak ihtiyaç duyulması halinde diğer illere de gitmeye hazırız” dedi.