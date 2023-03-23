Memleketlerinden uzak kalan depremzedelerin ilk iftarı

Ramazan ayında ilk kez memleketlerinden uzak kalan depremzede vatandaşlar, ilk iftarını Kırıkkale KYK yurdunda yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar, misafir olarak kaldıkları Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurdunun yemekhanesinde iftar vaktine dakikalar kala sofrada yerini aldı. Ramazan ayında memleketlerinden ilk kez uzak kalan 770 depremzede vatandaş, ezan sesiyle dua ederek oruç açtı.

"Allah devletimize milletimize güç kuvvet versin"

Malatya’dan gelen depremzede Ayşe Özer, şuan ki ortamlarının güzel olduğunu belirterek, "Bugün ilk iftarımızı açıyoruz kalabalık ve toplu halde. Bu şartlar güzel şartlar. Üzüntülerimizin yaralarımızın sarıldığı zamanlar diyelim. Memleketimizde de daha zor şartlarda iftar açanlar var. Şuandaki ortamımız güzel. Allah devletimize milletimize güç kuvvet versin" dedi.

"Bizleri çok güzel ağırlıyorlar"

Memleketinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden depremzede Aziz Şimşek ise, "Bu depremi Allah kimseye yaşatmasın çok kötü bir durum. Kırıkkale ailesine de çok teşekkür ederiz, bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Deprem anında ilk çocuklarımızı düşündük. Binadan nasıl çıkacağımızı düşündük. Çok korktuk Allah’a şükürler olsun ki sağ çıktık" diye konuştu.

(HA