Memleketlerinden uzak kalan depremzedelerin ilk iftarı

Ramazan ayında ilk kez memleketlerinden uzak kalan depremzede vatandaşlar, ilk iftarlarını kaldıkları Kırıkkale Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar, misafir olarak kaldıkları Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurdunun yemekhanesinde iftar vaktine dakikalar kala sofrada yerini aldı. Ramazan ayında memleketlerinden ilk kez uzak kalan 770 depremzede, ezan sesiyle dua ederek oruçlarını açtı.

"Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin"

Malatya’dan gelen depremzede Ayşe Özer, şu anki ortamlarının güzel olduğunu belirterek, "Bugün ilk iftarımızı açıyoruz kalabalık ve toplu halde. Bu şartlar güzel şartlar. Üzüntülerimizin, yaralarımızın sarıldığı zamanlar diyelim. Memleketimizde de daha zor şartlarda iftar açanlar var. Şu andaki ortamımız güzel. Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin" dedi.

"Bizleri çok güzel ağırlıyorlar"

Memleketinden ayrılmanın üzüntüsünü yaşadığını ifade eden depremzede Aziz Şimşek ise, "Bu depremi Allah kimseye yaşatmasın, çok kötü bir durum. Kırıkkale ailesine de çok teşekkür ederiz, bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Deprem anında ilk çocuklarımızı düşündük. Binadan nasıl çıkacağımızı düşündük. Çok korktuk, Allah’a şükürler olsun ki sağ çıktık" diye konuştu.