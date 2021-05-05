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Melinda Gates kimdir, kaç yaşında? Bill ve Melinda Gates neden boşanıyor? İşte ayrıntılar
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in eşi Melinda Gates, basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. İşte, Melinda Gates hakkında merak edilenler...
Haberde İnsan 05.05.2021, 09:19
Melinda French Gates 15 Ağustos 1964 tarihinde dünyaya geldi.
Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısı olarak görev yapmakta.
Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır.
1994 yılında Bill Gates ile evlendi.
Jennifer Katharine Gates (d. 26 Nisan 1996), Rory John Gates (d. 23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (d. 14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunmaktadır.
2021 yılının Mayıs ayında eşi Bill Gates'ten boşanma kararı aldı.