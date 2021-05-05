Melinda Gates kimdir, kaç yaşında? Bill ve Melinda Gates neden boşanıyor? İşte ayrıntılar

Melinda French Gates 15 Ağustos 1964 tarihinde dünyaya geldi.



Bill & Melinda Gates Vakfı'nın kurucusu ve başkan yardımcısı olarak görev yapmakta.

Microsoft'un eski ürün birim yönetimi görevlisiydi. Publisher, Microsoft Bob, Encarta, ve Expedia gibi ürünlerin yönetiminde görev almıştır.



1994 yılında Bill Gates ile evlendi.

Jennifer Katharine Gates (d. 26 Nisan 1996), Rory John Gates (d. 23 Mayıs 1999) ve Phoebe Adele Gates (d. 14 Ekim 2002) adlarında üç çocukları bulunmaktadır.

2021 yılının Mayıs ayında eşi Bill Gates'ten boşanma kararı aldı.