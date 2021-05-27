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Meksika’da Kızılderili genç, Harvard’dan burs kazandı

Meksika’da yaşayan Kızılderili kökenli genç tarım işçisi Ramiro Gonzalez Cruz, Harvard Üniversitesi’nden burs kazandı.

Haberde İnsan 27.05.2021, 14:09
Meksika’da Kızılderili genç, Harvard’dan burs kazandı

Meksika’da yaşayan Kızılderili kökenli genç tarım işçisi Ramiro Gonzalez Cruz, Harvard Üniversitesi’nden burs kazandı.

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde tarım işçisi anne-babanın çocuğu olarak 1997 yılında dünyaya gelen Kızılderili kökenli Ramiro Gonzalaez Cruz, ortaöğrenimini uzaktan eğitimle tamamladıktan sonra daha iyi bir eğitim alma umuduyla ABD’nin köklü üniversitelerinden Harvard Üniversitesi’ne başvurmaya karar verdi. Ramiro, ülkenin kuzeyindeki eyaletlerde 1 yıl boyunca tarlalarda çalışarak, hayaline kavuşabilmek için gereken parayı biriktirmeye başladı.

Memleketine döndükten sonra Oaxaca Merkez Vadileri Teknik Üniversitesi’nin (UTVCO) İş Geliştirme ve Pazarlama Bölümü’nde eğitimine devam eden Ramiro, bu okuldan teknisyen olarak mezun oldu. Okuduğu süre boyunca pizza, çörek, ekmek ve kozmetik ürünleri satarak kariyeri için gereken tüm parayı biriktirdi. İşletme üzerine lisans eğitimini de tamamlayan Kızılderili genç, azmi sayesinde Harvard Üniversitesi Crossroads Yükselen Liderler Programı’na (CELP) burs kazandı.

Öte yandan Kolombiya, Peru, Meksika, Arjantin, Guatemala, Şili ve El Salvador’un da içinde bulunduğu Latin Amerika Uluslararası Gençlik Ağı adlı oluşumun üyesi olan Ramiro, özgürlüklerinden yoksun bırakılan kişilere yardım eden Oaxaca Savunma Bürosu’nda tercüman ve kültürlerarası organizatör olarak da görevine devam ediyor.
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