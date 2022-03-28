Mehmetçikten kan ve kök hücre bağışı

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 512 personel kan bağışında, 162 personel de kök hücre bağışında bulundu.

Türk Kızılay Karabük Şubesi kan bağışı için Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında stant açtı. Yetkililer tarafından yapılan kan bağışı bilgilendirmesinin ardından gönüllülük esasına göre 512 personel kan bağışında, 162 personel de kök hücre bağışında bulundu.