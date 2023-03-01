Mehmetçik’ten depremzede çocuklara moral desteği

Osmaniye’de hasarlı binaların güvenliğini sağlayan Mehmetçik, çadır kentlerde de çocuklara moral desteği veriyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, Osmaniye’de de ölüm ve yıkıma neden olan depremlerin ardından jandarma ve polis ekipleri sahada hasarlı binaların güvenliğini sağlıyor. Mahallelerde güvenliği sağlayan Mehmetçik ve polisler çadır kentlerde de depremzede çocukları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Çocuklarla sık sık vakit geçiren, oyunlar oynayan güvenlik güçleri, onların yüzlerinde tebessüm oluşmasına vesile oluyor.

Zaman zaman Mehmetçiklerle futbol maçı da yapan çocuklar, onların sürekli kendileriyle ilgilendiğini ve güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Öte yandan, deprem nedeniyle şehirde 3 bin 311 ağır hasarlı, 12 bin 389 az hasarlı ve 352 acil yıkım kararı olan bina bulunduğu ifade edildi.