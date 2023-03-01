Mehmetçik’ten çocuklara moral desteği

Osmaniye’de Mehmetçik hasarlı binaların güveliğini sağlarken çadır kentler de çocukların yüreğine dokunuyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen Osmaniye’de de ölüm ve yıkıma neden olan depremlerin ardından jandarma ve polis ekipleri sahada hasarlı binaların güvenliğini sağlıyor. Mahallelerde güvenliği sağlayan Mehmetçik ve polisler çadır kentlerde de depremzede çocukları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Çocuklarla sıkı sık vakit geçiren oyunlar oynayan güvenlik güçleri , onların yüzlerinde tebessüm oluşmasına neden oluyor.

Zaman zaman Mehmetçiklerle futbol maçı da yapan çocuklar, onların sürekli kendileriyle ilgilendiğini ve güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Öteyandan deprem nedeniyle şehirde 3 bin 311 ağır hasarlı, 12 bin 389 az hasarlı ve 352 acil yıkım kararı olan bina bulunduğu ifade edildi.

(BRL-HİV-