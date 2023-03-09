Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca deprem bölgesinde görevlendirilen Mehmetçik, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca görevlendirilen ekipler, emniyet ve asayişi sağlarken bölgeye gönderilen yardımların taşınması ve dağıtımını da hızlı bir şekilde yapıyor. Kentin birçok noktasında depremden zarar gören vatandaşlar için çadırların kurulumunu yapan jandarma personeli, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Jandarma personeli ayrıca, konteynır, gıda, giyim ve battaniye dağıtımının yanı sıra depremden hava sıcaklığının düşmesinden dolayı ısınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak için soba ve odunlar hazır hale getirilip çuvallara koyarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.