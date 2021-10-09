Mehmetçik Barış Pınarı Harekatının sembol ismi Suriyeli Pınar’ı unutmadı

Barış Pınarı Harekatı sırasında doğum sancıları tutuğu için askerler tarafından zırhlı araçla hastaneye yetiştirilen Suriyeli annenin dünyaya getirdiği ve harekat nedeniyle Pınar isminin veriliği Suriyeli küçük kıza, Mehmetçik tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye tarafından 9 Ekim 2019’da Suriye’nin kuzeyinin PKK/YPG terör örgütünden arındırılması için Barış Pınarı Harekatı düzenlenmişti. Barış Pınarı Harekatı devam ederken mayın ve EYP temizliği yapan Mehmetçik, hamile bir kadının doğum sancılarının arttığı haberini almış ve Ziheyye El Halil isimli hamile kadını zırhlı personel taşıyıcıyla Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırmıştı.

El Halil, Akçakale Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla doğum yapmış ve bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Operasyon sırasında hastaneye ulaştırarak hem kendisinin hem de kızının hayatını kurtaran Mehmetçiğe teşekkür eden El Halil, Barış Pınar Harekatı nedeniyle kızına Pınar ismini vermişti.

Küçük Pınar 2 yaşına bastı

Annesini hastaneye yetiştirip sağlıklı bir şekilde doğum yapmasını sağlayan Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı’nın ikinci yıl dönümünde harekatın sembol ismi olan Pınar’ı unutmadı. Askerler, minik Pınar’a doğum günü sürprizi yaptı. Türkiye’den doğum günü pastası alıp El Halil ailesinin Suriye’nin Tel Abyad ilçesine bağlı Süluk kasabasındaki evine giden Mehmetçik Pınar’ın 2’inci yaşını kutladı. İlk önce doktor tarafından sağlık kontrolü gerçekleştirilen minik Pınar, daha sonra Mehmetçiğin getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfledi. Ellerinde Türk ve Özgür Suriye bayrakları tutan Pınar ve ailesine askerler, çeşitli hediyeler verdi.

Bölgede özgür bir şekilde yaşadıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen minik Pınar’ın babası Ali El Halil, “İki yıl önce, operasyonun ilk gününde eşime cerrahi müdahale yapılması gerekiyordu. Bu bölgede hastane ya da sağlık ocağı yoktu. Türk askeri eşimi zırhlı araca bindirip Akçakale’de hastaneye götürdüler. Orada başarılı bir şekilde doğum yaptı. Diğer kadınlar gibi normal bir doğum yaptığını düşünüyordum ancak askerlerin gösterdiği ilgiden dolayı çok büyük bir fark gördük. Kızım bu gün 2’inci yaşını dolduruyor ve bölgede özgür bir şekilde yaşadığımız için çok mutluyuz” dedi.