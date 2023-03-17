Mehmetçiğin sel bölgesindeki mesaisi devam ediyor

Selin vurduğu Şanlıurfa’da Mehmetçiğin yoğun mesaisi devam ediyor.

Selin vurduğu Şanlıurfa’da ilk saatlerden itibaren sahaya inen jandarma ekipleri, vatandaşların mal ve can güvenliğini kurumanın yanında su basan evleri tahliye ediyor. Evlere giren jandarma ekipleri, suyu pompalar yardımıyla tahliye ettikten sonra içerdeki malzemeleri dışarı çıkarıyor. Balçıkları da kürek ve çekçek yardımıyla çıkaran askerler, gıda ve su ihtiyacı olan vatandaşları da unutmuyor. Bütün evleri gezen jandarma ekipleri, vatandaşlara bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yanı sıra 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı ve çevre illerden gelen jandarma birlikleri ve güvenlik korucuları da yoğun bir şekilde çalışmalara destek veriyor.