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Mehmetçiğin baktığı kedi ve köpeğe sosyal medyada büyük ilgi
Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Işıklı Üs Bölgesinde Mehmetçik tarafından beslenen kedi ve köpeğin görüntüleri, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Haberde İnsan 19.10.2022, 18:16 20.10.2022, 08:59
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı yaklaşık 2 bin rakımlı Işıklı Üs Bölgesinin daimi konukları olan bir kedi ve köpeğin görüntülerini, “Bizde birlik, beraberlik esastır” mottosuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede çok sayıda beğeni kazanan görüntülerde, sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok olumsu mesajla videoya destek verildi.