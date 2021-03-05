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Mehmet Baş hayatını kaybetti
Almanya’da Türk basın camiasında uzun yıllardır hizmet veren gazeteci ve TV Program yapımcısı, Kanal Avrupa'nın emektar ve sevilen siması Mehmet Baş, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Haberde İnsan 05.03.2021, 09:10
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Almanya’da cemiyet hayatında ve basın camiasında beyefendiliği, güleryüzü ve esprili kişliğiyle tanınan, Mehmet Baş’ın vefat haberinin sosyal medyada duyulmasının ardından uzaktan yakından tanıyan herkes yasa boğuldu.
BAŞKONSOLOSLAR TAZİYELERİNİ İLETTİ
Mehmet Baş’ın vefat haberini öğrenen Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları taziye mesajlarında, Mehmet Baş'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle aldıklarını belirterek, basın camiasına, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediler.