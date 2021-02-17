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Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı
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Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı

Gezi olaylarının ardından hakkında iddianame düzenlenen ve yurtdışında Galler'e yerleşen Mehmet Ali Alabora dikkat çeken açıklamalarda bulundu.  

Haberde İnsan 17.02.2021, 12:20 17.02.2021, 12:23
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Mehmet Ali Alabora yıllar sonra ortaya çıktı

Gezi olaylarının ardından Galler'e yerleşen Mehmet Ali Alabora, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

Memet Ali Alabora, yıllar sonra ekrana dönerken, Alabora, Birleşik Krallık'taki Galler'de yayınlanmaya başlayan Fflam adlı dizinin başrol oyuncularından biri olduğunu söyledi.

Filmde Türkiye’den siyasi nedenlerden ötürü ayrılmak zorunda kalan "Deniz" adlı bir karakteri canlandıracak olan Alabora, yeni dizisini ve Türkiye'ye dair açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'U ÖZLÜYOR MU

"Neden kalıp yargılanmayı tercih etmedin" sorusuna karşı Alabora, 2013 yılında yurt dışına seyahat amaçlı çıktığını, kendisine ise 2018’de davanın açıldığını ifade etti.

"Bu iddianameyi hazırlamanın suç olduğunu, herhangi bir hukukçu çok net söyleyebilir" diyen Alabora, "Adil yargılanmayı geçiyorum, ortada bir davaya teşkil edecek durum yok. Yargılanmamamız gerekiyor" dedi.

2013 yılı için, "Ben kendimi hiç güvende hissetmedim" diyen Alabora, "Ben hayatım boyunca kendimi hep İstanbullu olarak tanımladım. Ama buraya geldikten sonra fark ettim ki, bir yerli olabiliyormuşum" dedi.

Mengü'nün, "Özlüyor musun İstanbul’u?" sorusuna ise Alabora şöyle karşılık verdi:

"Ya orada çok tuhaf bir ilişki var. Ben İstanbul’a gideceğim zaten, bir kere çok üzüleceğim. Bir kere bir sürü arkadaşım artık yok. Bir sürü mekan yok. İstanbul sadece su, gökyüzü, dağlar tepeler yeşillik değil. Bunlar olmayınca şehir de yok gibi geliyor."

DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU

Alabora, "Dönmeyi düşünüyor musun" sorusuna ise, "Tabii ki İstanbul’da tekrar üretmek, lüfer yemek, muhabbet etmek, dostlarımı görmek, ailemi görmek tabii ki isterim. Muhtemelen ikili bir hayat yaşıyor olurum. Çünkü artık burada da bir işim var, arkadaşlarım var, çevrem var, projelerim var" diye belirtti.

Türkiye siyasetini gün gün takip etmediğini anlatan Alabora, “Türkiye’nin gündemine her gün bakmamakla beraber takip ediyorum. Boğaziçililerin başlattıkları mücadele, yine tutuklamalarla devam eden süreç, zannediyorum en gündemde olan şeydir” dedi. Kaynak:gönboyu.com

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