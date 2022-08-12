Medyaya ayar vermeye Fatsa Kaymakamı Yaran, son kararname ile Kandıra’ya atandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde su arbedesiyle ilgili çıkan haberler üzerine medyaya ayar vermeye kalkan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi ile Kocaeli’nin Kandıra ilçesine atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Atama kararnamesine göre, Ordu’da Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ın da bulunduğu 7 ilçe kaymakamı ve bir vali yardımcısının görev yerleri değişti, 4 yeni kaymakam ve iki vali yardımcısı atandı.

Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Sefaköy Mahallesi’nde kaynak suyunun bir alabalık tesisine kiralanması kararına karşı çıkan mahalleli ile görevliler arasında yaşanan arbedede jandarmanın müdahalesiyle 11 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Yaşanan olayla ilgili çıkan haberler üzerine bazı medya temsilcilerini telefonla arayarak ayar vermeye kalkan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, 125 bin nüfuslu bir ilçeden, 53 bin nüfuslu Kocaeli Kandıra Kaymakamlığı görevine atandı.

Ordu’daki diğer atamalar

Kararname çerçevesinde ayrıca Çaybaşı Kaymakamı Furkan Çakır Gaziantep Karkamış Kaymakamı, Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık Erzincan Otlukbeli Kaymakamı, Gölköy Kaymakamı Onur Bektaş Kırklareli Kofçaz Kaymakamı, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman Ardahan Posof Kaymakamı, Korgan Kaymakamı Miraç Akbulut Bartın Vali Yardımcılığı, Çatalpınar Kaymakamı Eyyüp Batuhan Ciğerci Edirne Vali Yardımcılığı ve Ordu Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu Edirne Vali Yardımcısı olarak tayin edildi.

Kararname ile Mersin Erdemli Kaymakamı Avni Kula Fatsa Kaymakamı, Nevşehir Derinkuyu Kaymakamı Muhammed Yılmaz Gürgentepe Kaymakamı, Aydın Yenipazar Kaymakamı Osman Kural Akkuş Kaymakamı, Konya Güneysınır Kaymakamı Tanju Çanakçıoğlu Kumru Kaymakamı, Yozgat Vali Yardımcısı Turgay Erdin Ordu Vali Yardımcısı ve Kırıkkale Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara da Ordu Vali Yardımcısı olarak atandı.