Maymunlara özel buzlu meyve kokteyli, lama ve yaklara fıskiyeli serinlik

Antalya Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvanlar sıcak havalardan olumsuz etkilenmemeleri için fıskiyeler ve gölgelikli yuvalar ile serinletilirken, maymunlar ise enerji deposu olan buzlu meyvelerle besleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde sıcak ve bunaltıcı havalara karşı hayati fonksiyonları etkilenebilecek olan hayvanlara adeta yaz tatili yaşatılıyor. Bünyesinde 144 tür ve bin 480 hayvan barındıran hayvanat bahçesinde lemur, kaplumbağa, papağan, timsah, yılan ve maymun gibi hayvanların yuvalarında güneşten korunabilecekleri gölgelik alanlar bulunuyor. Ayrıca enerjisi yüksek olan buzlu meyvelerle beslenen maymunlar ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Antalya’da sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte hayvanat bahçesinin göz bebeklerinden olan yak ve lamalara fıskiye ile serinletme işleminin uygulandığını belirten Veteriner Hekim Yeşim Uysal, “Biz insanlar olarak bu sıcaklara dayanamıyoruz. O yüzden hayvanlarımıza serinletme yöntemleri uyguluyoruz. Bunlardan bir tanesi fıskiyelerle beraber alanı eşit derecede serinletecek şekilde her açıdan ıslatma işlemi. Bu ıslatma işleminin sonucunda da hayvanların biraz da olsa serinlemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Maymunlara özel kokteyl

Adlarını altın yeşili kürklerinden alan yeşil maymunlar, kendilerine özel olarak hazırlanan buzlu kokteyllerle besleniyor. Üstelik bu besinlerini 16 yeşil maymun, kafese giren bakıcılarının elinden alıyorlar. Bu şekilde maymunların hem mutlu edildiklerini hem de serinletildiklerini belirten Uysal, “Bu kokteyl çok çeşitli bir kokteyl, elimize çeşitli meyveler geçiyor. Bunlar mevsimsel ve mevsim dışı karma meyveler oluyor. Sizin de gördüğünüz gibi çeşidi bol bir diyet uyguluyoruz. Onlar gayet sağlıklılar, mutlular. Onlara buzlu meyve yaparak da onların birazcık mutlu olmalarını ve serinlemelerini sağlıyoruz. Böylece vücut dirençlerini de artırıyoruz” şeklinde konuştu.

Antalya Hayvanat Bahçesi’nde bulunan hayvanları görmeye gelen ziyaretçilerin de uygulanan bu yöntemleri gördüklerinde mutlu olduklarını belirten Uysal, “Çok mutlu oluyorlar, çünkü çoğu kişi belirli bir önyargıyla buraya geliyor. Acaba hayvanlara bakılıyor mu, yemek yediriliyor mu diye düşünüyorlar. Ancak hayvanlara karşı böyle bir muamele gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar ve çok seviniyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz tabii ki. Ayrıca bu yöntemler dışında onların barınaklarını sağlam yapmaya çalışıyoruz. Altında gizlenebilecekleri, yatabilecekleri, gölgelenebilecekleri alanlar sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.