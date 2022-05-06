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Mayıs ayında beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi
Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.
Haberde İnsan 06.05.2022, 13:57
Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığının 4 santimetreye ulaştığı Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.
Ilgaz Dağı’nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerine kadar devam etti. kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte bin 850 rakımlı Çankırı-Ilgaz sınırındaki Ilgaz Dağı geçidi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı Ilgaz Dağı’nın zirvesine 5 santimetreye ulaştı.
Bölgede etkili olan kar yağışı yerini karla karışık sağanak yağmura bıraktı. Beyaz örtü ile kaplanan Ilgaz Dağı havadan görüntülendi.