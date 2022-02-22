Mavi kapaklar için engelleri aşıyor

Dulkadiroğlu Belediyesinin Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçe genelinde başlattığı mavi kapak projesine destekler devam ediyor. Belediyenin engelli personeli de, ilçe genelinde mavi kapak toplayarak engellilere tekerlekli sandalye temin ediyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin engellilere yönelik oluşturduğu engelli hizmet masası tarafından organize edilen mavi kapaklar, ilçe genelinde toplanıyor.

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından görevlendirilen engelli personel Oktay Uzunca, büyük bir gayretle vatandaşların topladığı mavi kapakları yerinde teslim alıyor.

Doğukent Mahallesi’nde site görevlisi olarak çalışan Cafer Fındık, topladığı mavi kapakları Dulkadiroğlu Belediyesi’ni arayarak teslim etti. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğünü anlatan Fındık, “Dulkadiroğlu Belediyemizin böyle bir çalışma yaptığını duydum. Ben de görev yaptığım apartmanlardan ve çevreden bu mavi kapakları topladım. Belediyemizin yetkililerine teslim ettim. İnşallah bir engelli vatandaşımıza umut olur” dedi.

Vatandaşın projeye gösterdiği öneme teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediyesi görevlisi Oktay Uzunca, “Dulkadiroğlu Belediyemizin engelliler masasında görevliyim. Ben de engelli bir birey olarak engelli kardeşlerimize belediyemiz adına gerekli desteği sağlıyorum. Mavi kapak projemizi uzun yıllardır devam ettiriyoruz. İlçe genelinde bulunan kapak toplama istasyonlarımız dışında vatandaşlarımızın bireysel çabalarına da destek oluyoruz. Bugün Cafer abimiz topladığı kapaklarla bir engelli kardeşimizin daha tekerlekli sandalyeye kavuşmasına vesile oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.