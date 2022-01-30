Masterchef Tahsin Küçük kimdir?

Tahsin Küçük, 15 Haziran 1997 yılında Kocaeli’nde doğru. Ulu Gazi İlk Öğretim okulunda eğitim hayatına başlayan Tahsin Küçük, Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin ardından Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden mezun oldu.

Eğitim ve öğretim hayatında eğlenceli tavrı ve sempatik kişiliğiyle ön plana çıkan Tahsin Küçük, “Ben istersem yaparım” mottosuyla, akranlarından bir adım önde durmuş.

Mutfak kariyeri 2014 yılında TV 8’de başladı!

2014 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan Ver Fırına programına katılan Tahsin Küçük, eğitimle desteklediği gastronomi kariyerine başlangıç yapmış oldu. Eğitim gördüğü süreçte de Türkiye’nin en önemli usta şefleri ile beraber çalışma fırsatı bulan Küçük, mezuniyetinin ardından Tavuk Kent markasının menüsünü yazarak, imzasını atmıştır.

2021 sezonunda Masterchef ile birlikte kariyerine popülerlik ekleyen Tahsin Küçük, üçüncülükle tamamladığı yarışmanın ardından yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Yarışma öncesinde FanBurger markasının sosları ve reçetelerine imza atan Tahsin Küçük, bu markayla da işletmecilik kariyerine devam ediyor.