Master Of Cake İzmir’de birinci belli oldu

Pasta ve çikolata profesyonellerini bir araya getiren 7. Uluslararası Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali’nde gerçekleştirilen yarışmada, festival birincilik ödülünü en yüksek puanı alan Ayfer Özer kazandı. Çiçek aranjmanı kategorisinde yarışmaya katılan pasta şefi Ayfer Özer, jüriden tam not aldı.

İzmir Alsancak’ta bulunan Tarihi Havagazı Fabrikası’nda 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenen Master Of Cake Pasta ve Çikolata Festivali’nde gerçekleştirilen pasta yarışmasına Türkiye, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden yaklaşık 200 pasta şefi başvurdu. Her yıl farklı içeriklerle hazırlanan festivalde bu yıl ilk kez ekmek kategorisi de eklenerek yeni bir alan oluşturuldu. Festivalin ilk gününde yarışmaya başvuran pastaların teslim edildiğini ve jüri tarafından değerlendirildiğini söyleyen Master Of Cake Organizasyonu Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, yarışmaya başvuran eserlerin kategorisine göre teknik, sanatsal, görsel ve lezzet açısından puanlandırıldığına dikkat çekti. Festival jürisi Daniel Dieguez (İspanyol cake art sanatçısı ve öğretmeni), Dada Marcic (Hırvatistan pasta şefi), Mine Ataman (Ankara ekmek şefi), Fatih Çınar (İstanbul ekmek şefi), Muharrem Arıcı (Ankara ekmek şefi), Hikmet Özdemir (pasta şefi), Ozan Güngör (Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi) ve Pınar Barut’tan (Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi) oluştu. Master Of Cake İzmir Pasta ve Çikolata Festivali’nde en yüksek puanı alan Ayfer Özer festival birincisi olurken, kategorilerine göre ödül alan diğer isimler şöyle sıralandı:

Büyük Dekoratif Tasarım Ödülü-Süleyman Maden

Minyatür Dekoratif Tasarım Ödülü-Serpil Aydın

Şeker Hamuru/ Düğün Pastası-Gülten Çarkacı

Kutlama Pastası-Mervenur Çin

Kurabiye-Gülten Çarkacı

Çiçek Aranjmanı-Ayfer Özer

Saksı Çiçeği-Abrisham Sheikholeslami

3D Büst Kek-Mervenur Çin

Çikolata ve İzomalt-Büşra Büke

Pettifour-Gülten Çarkacı

Pasta Tasarım-Elmira Mathtomi

Cupcake-Fikriye Betül Gömeç

Ekmek kategorisi-Sema Geçgel

Grup Ekmek-Hatice Kübra Tikbıyık

Sanatsal ekmek-Neslihan Açıkgöz

Yöresel Lezzetler-Yıldız Yardım

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu’nun katıldığı festivalin ödül töreninde kategorilere göre kazanan isimlere ödülleri takdim edildi.