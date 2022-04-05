banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan 2022
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
İmamoğlu iftarını tıp öğrencileri ile açtı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı
Kars sele teslim
Kars sele teslim

Mary’nin hayali İzmir’de gerçek oldu

İranlı Mary Kahshan Zamani (24), çocukken başlayan modacı olma hayalini, üniversite okumak için geldiği İzmir’de gerçeğe dönüştürdü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra markasını kuran Zamani, kendine özgü yorumlarıyla oluşturduğu tasarımlarla fark oluşturdu.

Haberde İnsan 05.04.2022, 10:29
Mary’nin hayali İzmir’de gerçek oldu

İranlı Mary Kahshan Zamani (24), çocukken başlayan modacı olma hayalini, üniversite okumak için geldiği İzmir’de gerçeğe dönüştürdü. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra markasını kuran Zamani, kendine özgü yorumlarıyla oluşturduğu tasarımlarla fark oluşturdu.

Modacı Mary Kahshan Zamani, 18 yaşındayken İran’da üniversiteyi kazanmasına rağmen kendisine yakın gördüğü Türkiye’de okumaya karar vererek İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünü tercih etti. Küçüklükten itibaren tutkuyla bağlı olduğu modayla ilgili eğitim alma fırsatı yakalayan Zamani, disiplinli ve özverili çalışmasının karşılığını alarak başarı bursuna layık görüldü.

Yurt dışına da açılacak

Okuduğu dönemde beş ayrı yerde staj yaparak sektörel deneyim de kazanan Zamani, 2020 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmaya karar verdi. Zamani, Almanya, İngiltere ve İtalya’daki bir okulda okuma imkanı bulunmasına rağmen Kovid-19 salgını nedeniyle gitmek istemedi. Kariyer yolculuğunda kendisine bambaşka bir yol çizen Zamani, markasını kurmayı kararlaştırdı. Geçtiğimiz yıl markasını resmen oluşturarak moda sektörüne hızlı bir giriş yapan Mary Zamani, kısa sürede yurt dışına da açılarak başarısını uluslararası alanda devam ettirmeyi hedefliyor.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan Zamani, modanın kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyleyerek, “Çocukken, Barbie bebeklerime kostüm hazırlar, onları en dikkat çekici şekilde süslemeye çalışırdım. 11-12 yaşındayken çevremi gözlemler, insanların giyimlerine bakardım. Kendimce, ‘hangi renk ya da modeli tercih etse daha çok yakışırdı’ diye düşünürdüm. Modaya tutkum hep vardı. Tutkumu da, bence olması gerektiği gibi meslek haline getirdim. İzmir’i de çok seviyorum. Burada mutluyum” diye konuştu.

"Tasarımlarımı gece yapıyorum"

Ailesinde moda ile ilgilenen tek kişinin kendisi olduğunu dile getiren Zamani, “Tasarımlarımı, daha çok hazır giyim üzerine yoğunlaştırdım. Herkese hitap edebilecek mont, elbise, gömlek, tişört, pantolon, jogger, şort, triko ve sweatshirt modelleri hazırlıyorum. En sevdiğim renkler yeşil ve mavi. Tasarımlarımda çizgimi mavi ve yeşil renkleriyle daha net ifade edebiliyorum. Artık insanlar da beni bu iki renkle hatırlayabiliyor; ancak diğer renklere de yer veriyorum. Genellikle 20-40 yaş arasına hitap ediyorum. Son trendleri hep takip ediyor, değişiklikleri gözlemliyorum. Tasarımlarımda bunu da göz önünde bulunduruyorum. Çalışmalarıma hep gece başlıyorum. Gece daha rahat tasarlıyorum. Sabaha kadar çalıştığım da çok olmuştur. Kendime güveniyorum, daima daha iyisini yapmaya odaklanıyorum. Hep daha iyiyi, güzeli isteyen bir yapım var. Başarılı olmak için de böyle düşünmek lazım" dedi.

Yorumlar (0)
11°
hafif yağmur
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak 05:06
Güneş 06:35
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:39
Yatsı 21:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22