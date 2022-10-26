Martının balık zannettiği olta kancası boğazına takılınca ameliyatla kurtarıldı

Zonguldak’ta sahilde bir martı, oltalardan kopan kancayı balık zannederek yutmaya çalıştı. Kancanın ağzına takıldığını gören vatandaşlar martıyı battaniyeye sararak veteriner hekime getirdi. Burada ilk müdahalesi yapılan martı kancadan kurtuldu.

Martının çırpındığını gören Şenol Yeğen isimli hayvan sever hemen martıyı bir battaniyeye sararak, kent merkezinde veteriner kliniğe getirildi. Veteriner hekim Önder Alkan, tarafından hemen müdahale edilen martının gagasına ve vücudunun başka yerine saplanan iki kanca çıkarılarak tekrar doğaya salındı. Veteriner hekim Önder Alkan, “Şenol Yeğen isimli vatandaş, sahilde çırpınır vaziyette bulmuş. Ne olduğunu anlamamış. Bir battaniyeye sarıp bize getirdi. Yaptığımı muayenelerde gagasından girmiş bir olta. Oradan bacaklarına sarılmış. İki tane balık oltası bacağına saplandığı için kımıldayamamış. Onu tespit ettik sonra bu iğneleri çıkardık. Daha sonra hastamızı saldık. Hayati bir şey aslında. Eğer duyarlı vatandaş onu bize getirmemiş olsaydı, ya gaga karılacaktı, ya da bacak yarılacaktı. Ya da havan sinir kesilmesinden dolayı kan kaybından ölecekti. Dolayısıyla basit gözüküyor ama hayat kurtarıyor. Aklımıza gelen şey o kancanın hayvanın bacaklarına nereden sarıldığı. Biraz balıkçıların dikkat etmesi ve sağa sola oltalarını atmaması gerekiyor. Kopan oltalar martılar onları balık zannediyor. Ağzına aldığı zaman da iğneler batıp kalıyor” dedi.