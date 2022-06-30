Mars’ta resim sergisi açtı

İzmirli güvenlik görevlisi Halil Sezgin, resme olan tutkusunu ilginç bir boyuta taşıdı. Sezgin, 50 yerli ve yabancı ressamın da katılımıyla “Mars’ta Yaza Merhaba” sergisi açtı. Sergide yer alan resimler, sanal gerçeklik ile Mars yüzeyine yerleştirildi. Üç boyutlu olarak da gezilebilen sergide, resimlerin üzerine tıklandığında hem ressama ait bilgi yer alıyor hem de resmin kaç liraya satıldığı yazıyor.

İzmir’de bir kurumda güvenlik görevlisi olan Halil Sezgin, resme olan yeteneği ile de dikkat çekiyor. İşe gitmediği zamanlarda karavanında resim yapan ve burada çeşitli etkinlikler düzenleyen Sezgin, pandemi kısıtlamalarının yoğun olduğu bir dönem olan 2021 yılının mayıs ayında ilginç bir sergi açtı. Sezgin’in önderliğinde sanal gerçeklik ile açılan “Mars’ta Yaza Merhaba” sergisinde yerli ve yabancı 50 ressamın eserleri yer aldı. Serginin giriş kısmında bulunan videoda “Burada korona virüs yoktur. Siteye rahatlıkla giriş yapabilirsiniz” seslendirmesi dikkat çekerken, görsel efektler kullanılarak ressamların ışınlanıp Mars’a gittiği de görülüyor. Sergide bulunan eserlerin üzerine tıklandığında ise hem resim daha büyük boyutta görülüyor hem de ressam hakkında bilgi ve eserin ücreti de beliriyor.

“Fikir ilginç geldi”

Çocukluğundan bu yana resme ilgisi olduğunu belirten Sezgin, “Uzun süre kara kalem çizimler yaptım, ardından renklerle tanıştım. Bir süredir Bayraklı Ressamlar Sokağı üzerinde resimlerimi sergiliyordum. Ancak o bölge tadilata girince karavanda çalışmaya başladım. Ressam arkadaşlarımla burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bugüne dek hep Mars’a gitme planları yapıldı. Ben de insanlar gitmeden önce ben gideyim, orada bir sergi açayım diye düşündüm. Ressam arkadaşlarıma da bu fikir ilginç geldi. 2021 yılının mayıs ayında sanal bir sergi açtık. O dönem pandemi kısıtlamaları yoğundu. Mars yüzeyinde açılan sergimiz tamamen bilgisayar ortamında hazırlandı. Sergiyi gezmek isteyenler www.resimcenneti.com/mars.html adresine girebilir. Dileyen kişiler VR gözlükle de sergiyi inceleyebiliyor” dedi.

“Uzaya gidecek ilk Türk olmak için başvuru yaptım”

Mars’a gerçekten gitmeyi çok istediğini söyleyen Sezgin, “Hatta uzaya gidecek ilk Türk olmak için de başvuru yaptım ama gitme şansımın çok yüksek olduğunu sanmıyorum. Ben uzayı çok merak ettiğim için bu konulara ilgiliyim. Çevremdeki insanlar sergiyi görünce ‘Biz tatile Antalya’ya gidemiyoruz, sen Mars’ta sergi açıyorsun’ diye espri yapıyor. İnsanlara farklı geldi, güzel bir çalışma oldu” diye konuştu.