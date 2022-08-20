Marmaray’da siyasi bebeği seven vatandaş Tüm Afrika’nın Dostları Derneği tarafından aileyle buluşturuldu

Marmaray’da Afrikalı ailenin bebeğini seven Türk vatandaşı Aras Yeniaras’ın görüntüsünün sosyal medyada gündem olması üzerine Tüm Afrika’nın Dostları Derneği tarafından aileyle buluşturuldu. Bebeği seven Yeniaras, "Hayattaki en güzel şey bir çocuğun yüzünün gülmesine vesile olmaktır. Ben mutluyum Davut artık benim torunum. Bir torunum daha oldu ve artık Fenerbahçe bir taraftar daha kazandı." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bakırköy’den Kadıköy’e gitmek için Marmaray’a binen Aras Yeniaras, Afrikalı çiftin yanına oturdu. Çiftin çocuğunu gören Yeniaras, bebeği sevmeye başladı. Yeniaras’ın siyahi bebeği sevdiği o anlar Marmaray’da bulunan Cezayirli Tarık Zahzah tarafından cep telefonu ile kayda alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı. Görüntüleri izleyen Tüm Afrika’nın Dostları Derneği yetkilileri, görüntünün sahibine, görüntüdeki Türk vatandaşa ve Afrikalı aileye ulaşarak onları bir araya getirdi. Davut bebekle tekrar bir araya gelen Aras Yeniaras, bebeği severek Fenerbahçe forması hediye etti.

“Davut artık benim torunum”

O anları anlatan Aras Yeniaras, “Bakırköy’deki iş toplantım bitince gelen ilk Marmaray trenine bindim. Boş yer görünce müsaade isteyerek oturdum, sonradan Davut’un babasının boynuna sarıldığını gördüm. ‘Sevebilir miyim’ diye müsaade istedim, onlar da kırmadılar ve Davut’u kucağıma aldığımda hiç ağlamadı. O sırada meğerse Tarık kardeşim bizi cep telefonuyla çekmiş. Daha sonra ben Marmaray’dan inerek gittim. Davut ile hikayemiz bitti sanıyordum ama asıl hikaye yeni başlamış. Sosyal medyada gündem oldu. Aslında yaptığım normal bir şeydi ama birbirimizi sevmekten o kadar uzaklaşmışız ki, o yorumları okudukça gözlerim doldu. Hayattaki en güzel şey bir çocuğun yüzünün gülmesine vesile olmaktır. Ben mutluyum Davut artık benim torunum. Bir torunum daha oldu ve artık Fenerbahçe bir taraftar daha kazandı. Ben yaratılanı severim Yaradan’dan ötürü. Birbirimizi sevelim ötekileştirmeden, kimseyi kırmadan, incitmeden” şeklinde konuştu.

“İlk başta sosyal medyada paylaşmayı düşünmüyordum”

Videoyu çeken Tarık Zahzah, “O gün işe giderken güzel bir manzarayla karşılaştım. Güzel bir çocuk bir adam ile oynuyordu. Video çektim. İlk başta sosyal medyada paylaşmayı düşünmüyordum, güzel bir anı olarak kalsın diye düşündüm. Daha sonra sosyal medyada paylaştım ve bir sürü kişi izledi. Bugün de bizi bir araya getiren Tüm Afrika’nın Dostları Derneği’ne teşekkür ederim” dedi.

“Davut, Aras abiyi görünce yanına gitti ve sevmeye başladı”

Bebek Davut’un babası Muhammet ise “Anadolu yakasına gitmek için Marmaray’a bindik. Bir durak sonra Aras ağabey yanımıza oturdu. Sonra Davut, Aras abiyi görünce yanına gitti ve sevmeye başladı. Ben iki gün sonra sosyal medyada videoyu görünce çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

“Aslında bunlar bizim milletimizin var olan davranışları”

Aras Yeniaras ve Davut bebeği bir araya getiren, Tüm Afrika’nın Dostları Derneği Başkanı Bilgehan Güntekin, “Hepimiz Adem ve Havva annemizin çocuklarıyız neden bu ayrılık diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ama maalesef modern dünyada çok fazla ırkçılık var ve insanlar gruplara ayrılmış. Özellikle ten renginden dolayı dışlanan birçok Afrikalı dostumuz var dünyada. Geçtiğimiz günlerde aslında ülkemiz insanının normal bir davranışını gösteren bir olay yaşanmış. Afrikalı bir ailenin çocuğunu bir Türk dostumuz eline alarak sevdi, o anlar kayıt altına alınarak sosyal medyada paylaşılmış ve çok sayıda insan tarafından izlendi. Biz de Aras kardeşimizi bulduk ve derneğimizde teşekkür ettik. Aslında bunlar bizim milletimizin var olan davranışları. Yunus Emre’nin bir sözü vardır ‘Yaratılanı severiz Yaradan’dan ötürü’. Bu sözü Aras kardeşimiz bu gün bize hatırlattığı için çok mutluyuz. Biz kim olursa olsun kapımızı çalan her kim olursa olsun, bu güne kadar kapımızı açtık millet olarak ve bu günlerde ırkçılık, yabancı karşıtlığının zirve yaptığı bu günlerde bu davranış yüreğimizi ısıttı. Aras Bey’e ve onun gibi düşünen milyonlarca kişiye çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.