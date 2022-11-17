Marmarabirlik çalışanlarının öykü molası

Nilüfer Belediyesi, “Yılın Yazarı Sait Faik” etkinlikleri çerçevesinde Marmarabirlik’te çalışanlar için söyleşi düzenledi. Söyleşiye katılan Doç. Dr. Pelin Aslan Ayar, yazarın “Lüzumsuz Adam” kitabından öykü okuyarak, çevre ve doğa sevgisini anlattı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Yılın Yazarı Sait Faik etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği fabrika söyleşilerini Marmara Zeytin Tarım-Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) ile sürdürdü. Tesislerde düzenlenen söyleşiye Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Aslan Ayar konuşmacı olarak katıldı. Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Vildan Özkula, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Yıldız, Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar ile Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala’nın da yer aldığı söyleşide Pelin Aslan Ayar, Sait Faik’in kitaplarında da öne çıkan çevre ve doğaya olan hayranlığına dikkati çekti.

Sait Faik’in Türkiye’de öykücülüğün durumunu değiştiren yazar olduğunu ifade eden Ayar, “Sait Faik doğa ve çevreye her zaman hayranlık duymuş ve bunu çalışmalarında sıkça dile getirmiştir. O insanların doğa ve çevreden uzaklaştıkça duygularında da değişime uğradıklarını ifade eden kişiydi. İnsanların doğa ve çevreye zarar vermesine çok öfkelenir, değerlerin kaybolmasından yakınırdı. Çevre ve doğaya verilen zararın yol açtığı olumsuz durumları sanki yıllar öncesinde görmüş. O hikayelerinde sık sık hayvan ve doğaya yer vermiş, kalabalıklaşan şehirlerin yol açacağı olumsuz durumlara dikkat çekmiştir. Sizler de doğa için çok önemli olan zeytinle iç içe çalışıyorsunuz. Doğayı ve ekolojik dengeyi korumak hepimizin görevi” dedi.

Pelin Aslan Ayar, söyleşide Sait Faik’in Lüzumsuz Adam kitabından “İp meselesi” isimli öyküsünü okuyarak verdiği mesajlara dikkat çekti.

Söyleşiye katılan Marmarabirlik çalışanları da mesai sırasında verdikleri molayla edebiyatla iç içe keyifli anlar geçirdi.