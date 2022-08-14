Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler unutulmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) personelleri ve afet gönüllüleri, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nin yıl dönümü nedeniyle depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

ABB, Başkentlilerin afet ve acil durumlara hazırlıklı olması ve farkındalık düzeylerinin artırılması amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda ‘Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi’ alan Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri, muhtarlar, yerel dernekler ve ABB birimlerinden gönüllüler, 17 Ağustos 1999’da yaşanan Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlerin anısına Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk konulmasıyla başlayan anma töreninde saygı duruşunda bulunulurken, duygu dolu anlar da yaşandı.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, deftere şunları yazdı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı olarak huzurunuzda bulunmanın gururu içerisindeyiz. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı hala içimizde kanayan bir yara olarak varlığını hissettirmektedir. Bugün burada yaşanan yıkıcı deprem neticesinde kaybettiklerimiz başta olmak üzere ülkemizde yaşanan tüm afetler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak adına huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bizlere emanet ettiğiniz bu kıymetli vatanın her ferdini afetlere karşı korumayı görev bilmekteyiz. Bu vesileyle, Aziz ruhunuzun attığımız her adımda yanımızda olduğunu hissediyor, bizlere bıraktığınız tüm manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı bir görev anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu anlamlı günde size sonsuz saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz.”

Bin 643 kişi ‘Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi’ni tamamladı

Deprem ve Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından, deprem ve afetlerden önce alınması gereken tedbirler, afet anındaki doğru davranış şekilleri ve afet sonrası için yapılması gerekenlerin anlatıldığı ‘Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitim’ programı tamamlandı. STK’ler, muhtarlar, yerel dernekler ile ABB birimlerinden gönüllerinin katıldığı eğitimden toplam bin 643 kişi yararlandı.