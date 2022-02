Market çalışanlarından “Kadına şiddete hayır” farkındalığı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; bir marketin üç ayrı şubesinde çalışan personel son yılların gündemden düşmeyen konusu kadına şiddet olaylarına karşı giydikleri sweatshirtlerle farkındalık oluşturdu.

Ayvalık’ın yerli girişimcileri tarafından kurulan market çalışanları kadına şiddete karşı anlamlı bir tepki göstermesiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan market personeli, üzerinde “Kadına Şiddete Hayır” yazılı sweatshirtlerle müşterilerine hizmet veriyor.

Yaklaşık 200 personelin çalıştığı market zincirinin sorumlusu Ahmet Başduran, sosyal sorumluluk anlayışıyla hazırlattıkları turuncu renkli sweatshirtlerin verdiği mesajın, özellikle de kadın müşteriler tarafından memnuniyetle karşılandığını vurguladı.

Çalışan personellerinin yüzde 78’i kadın olduğu için böylesi bir projede yer aldıklarını kaydeden Başduran, “Kadınlara yönelik şiddeti bir nebze olsun engellenmesini sağlayabilmektir. Bu amaçla insanların ve toplum içinde daha huzurlu yaşayabilmesi için bir tek kişinin bile dikkatini çekebilirsek ne mutlu bizlere. Bu çalışmamız müşterilerimiz ve halkımızın tabiî ki çok dikkatini çekiyor. Bunun sonucunda da teşekkür dolu memnuniyet ifadeleriyle dönüşümler alıyoruz” diye konuştu.

Market zincirinin Genel Koordinatörü Cengiz Ay, başlattıkları proje ile gördükleri şiddet olayı sonrasında mağdur olan kadınların sesi olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Müşteriler memnun

Market müşterilerinden Hadiye Taşmaz da market yönetimi ve çalışanlarının kadına şiddete yönelik farkındalık oluşturan böylesi bir projeyi hayata geçirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Market yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür bir farkındalık çalışmasına biz kadınların çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kadına şiddet, kadınların gördükleri şiddet sonucunda hayatlarını kaybetmesi çok ciddi toplumsal bir sorundur. Bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine inanıyorum” dedi.

Market zincirinin müşterilerinden Alaattin Gün ise erkeklerin en önemli toplumsal varlığının kadınlar olduğunu savunarak, her türlü şiddete karşı olduğunu ve toplumun da şiddet olaylarına karşı duyarlı olması gerektiğine dikkat çekti.

Müşterilerden Ferda Ulu da, ulusal medya organlarında hemen hemen her gün kadına şiddete yönelik vahim haberlerle karşılaştıklarını belirterek, “Tabiî ki her defasında adeta yüreklerimiz parçalanıyor. Bu şiddet olaylarına karşı biz kadınların eli kolu bağlı değildir. Bizler her koşulda sesimizi duyurmak zorundayız. Şiddete uğrayan kadınların yanındayız. Halkın bu konuda kesinlikle bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu duygularla burada market çalışanlarının yapmış oldukları farkındalık çalışmasını son derece olumlu buluyorum. Bu tür çalışmaları herkesin yapmasını diliyorum” diye konuştu.