Mardinli ayakkabı boyacısı, dayısından öğrendiği mesleği 47 yıldır aşkla yapıyor

Mardin’de yaşayan Serhan İpek, 47 yıldır ayakkabı boyacılığını aşkla yapıyor. İpek, boyacılıkla 6 çocuk evlendirdi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Serhan İpek, 47 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor. Dayısından öğrendiği mesleğine adeta aşık olan İpek, ayakkabı boyacılığıyla 10 çocuk büyütüp, 6’sını da evlendirdiğini belirtti.

Mesleğine aşık olduğunu aktaran İpek, “Çok büyük işler kaçırdım ve çalışmadım. Şimdi bu ise sanki bir kıza aşıkmışım gibi işimi seviyorum. Allah’a çok şükür bu meslekle 10 çocuk büyüttüm. Mardin’de dayımın yanında kaldım 1-2 gün. İş olmayınca ben de onun mesleğini yaptım. Birkaç gün onun yanında öğrendikten sonra devam ettim. 47 senedir bu işi yaparak 10 çocuk büyüttüm, ikisi vefat etti. Çocuklarımdan 6’sını evlendirdim” dedi.

"Hiçbir zaman aileme haram lokma yedirmedim"

Hayatı boyunca bir gün olsun eşine ve çocuklarına haram lokma yedirmediğini dile getiren İpek, "Allah haram yedirmesin. Allah bizim devletimize de zeval vermesin, zarar vermesin. Çok şükür iyi devletimiz var. Şimdiki gençlere de hayret kalıyorum. Ne iş olursa olsun, iş var. İş yok demeyin. 10 lira, 20 lira harçlık istiyorlar. Kocaman oluyorlar. Gidip çalışsınlar” diye konuştu.