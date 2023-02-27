Mardin’in tek kadın muhtarı Nebahat, gelin geldiği köyü iki dönemdir yönetiyor

Mardin’in tek kadın muhtarı, Derik ilçesinde Alagöz Mahallesini iki dönemdir tek başına ev işlerini yönetir gibi yönetiyor.

Mardin’in Derik ilçesinin kırsal kesiminde yer alan Alagöz Mahallesi’nin muhtarı Nebahat Durmaz, 60 yaşında olmasına rağmen hem evinin hem de mahallesinin işlerini yapıyor. İki dönemdir mahalle muhtarı olan Alagöz, 43 yıl önce şu an muhtarı olduğu mahalleye gelin geldi. Eşini kalp krizinden kaybettikten sonra çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Alagöz, mahallesine muhtar olduktan sonra taziye evi yaptırdı ve mahallesinin su sorununu çözdü. Muhtar olmaya karar verdiğinde herkesin yanında olduğunu belirten Alagöz, ev işlerini yaptığı gibi mahallesinin de işlerini yaparak diğer kadınlara örnek oluyor.

“Sadece muhtarlıkla uğraşmıyorum ev işlerimde var”

Muhtarlık işleri yanında ev işlerini de yapan Durmaz, “50 yaşındayken bir karar verdim ve muhtar olmak istedim. Bütün akrabalar ve köy halkı beni destekledi. Kadınlar ne isterse onu yapabilirler. İki dönem muhtarlık yaptım, köyüme yas evi, sedir, köy yolu, su borularını ve ihtiyacı olan bir vatandaşımıza ev yaptırdım. Mardin’in tek kadın muhtarı olduğumdan dolayı kaymakam bey ve vali bey benimle ilgileniyorlar" dedi.

Muhtar olma kararını aldığımda çocuklarına ve akrabalarına danıştığını, herksin kendisini desteklediğini belirten Muhtar Durmaz, "Bende aday oldum ve muhtar oldum. Aynı zamanda evde koyunlarım, hayvanlarım var. Sadece muhtarlıkla uğraşmıyorum ev işlerimde var. İlkokul mezunu olmama rağmen bu işi yapıyorum. İstanbul’a ve Ankara’ya Cumhurbaşkanımızın yanına gittim. Ev işlerini yapıyorum, diğer yandan muhtarlık yapıyorum yeri geliyor toplantılara gidiyorum. Gelinimde var o da bana yardımcı oluyor. Ben evde olmadığımda ev işlerini o hallediyor” ifadelerinde bulundu.

(MK-RK-Y)