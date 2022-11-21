Mardin’in ’Onur Günü’ törenle kutlandı

Mardin’de düşman işgali girişiminin direnilerek engellenmesinin 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Mardin’in Milli Mücadele döneminde önce İngilizlerin, daha sonra Fransız komutan Norman önderliğindeki silahlı güçler tarafından işgal girişimini direnerek engellemesinin günü olarak her yıl kutlanan ’Onur Günü’ resmi törenle kutlandı. Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi çelengini Atatürk büstüne sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende Artuklu 21 Kasım Ortaokulunda öğretmen Aynur Orbay tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Geçmişten bu yana hoşgörü şehri olarak anılan Mardin’in tarih boyunca birçok devlet tarafından işgal edilmek istendiğini belirten Aynur Orbay, “Milli Mücadele döneminde önce İngilizler ayrılıkçı bir harekat başlatmak istemiş sonrasında 21 Kasım 1919’da Fransız komutan Norman önderliğinde silahlı güçler tarafından şehrimize karşı işgal girişiminde bulunulmuştur. Halkımızın feraset ve cesareti, Fransızlara karşı büyük bir direnişe dönüşmüş ve bu kutlu direniş karşısında düşman askerleri şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Ne mutlu bize ki Milli Mücadele döneminde şehrimize yönelik her türlü tehdit ve işgal hayalleri, çok kısa bir sürede son bulmuş; şehirdeki kuşatma kan dökülmeden bertaraf edilmiştir. Mardin halkı, o zor günlerde vatan sevgisinden aldığı güçle ülkemizin birlik ve bütünlüğüne sahip çıkmış ve şehrimizi düşmanlardan korumayı başarmıştır” şeklinde konuştu.