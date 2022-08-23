Mardin’deki kazada mağdur ailelere psikososyal destek

Mardin’in Derik ilçesinde 2 tırın karıştığı kazada feci kazada mağdurların ailelerine psikososyal destek verilecek.

Derik ilçesi Üçyol mevkisinde 20 Ağustos’ta kaza yapan araçlara müdahale edenlere tırın çarptığı kazada yaralanan 26 kişiden 18’i tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3’ü ağır 8 yaralıdan 1’inin Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, 3’ünün Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 4’ünün de Kızıltepe ilçesindeki hastanelerde tedavisi sürüyor. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden uzman ekiplerce, kazada yaralananlar ile hayatlarını yitirenlerin yakınlarına psikososyal destek sunulacak. Kazadan etkilenen vatandaşların evlerinde psikolog, sosyal hizmetler uzmanı, psikiyatri uzmanı, aile hekimleri ve sağlık çalışanlarından oluşan ekipler eşliğinde görüşmeler gerçekleştirecek.

Feci kazada, polis memuru Yahya Ergin şehit ile birlikte 19 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi yaralanmıştı. Gözaltına alınan 2 tır şoförü önceki gün tutuklanmıştı.