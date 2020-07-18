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Mardin’de okul müdüründen ’hırsız’ nöbeti

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİ KARDELEN ANAOKULU’NDA YAŞANILAN HIRSIZLIK OLAYI SON ANDA ÖNLENİNCE OKUL İDARESİ BİR DAHA HIRSIZLIK VAKALARININ YAŞANILMAMASI İÇİN OKULDA NÖBET TUTUYOR. GÜVENLİK GÜÇLERİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK İÇİN OKUL MÜDÜRÜ NURŞAN DEMİR VE MÜDÜR YARDIMCISI YAŞAR ÇEÇEN, GECE SAAT 01.00’A KADAR OKUL ÇEVRESİNDE DEVRİYE GEZİYOR.

Haberde İnsan 18.07.2020, 09:59
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Mardin’de okul müdüründen ’hırsız’ nöbeti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan bir anaokulunda hırsızlık olayı son anda önlenince okul idaresi bir daha hırsızlık vakalarının yaşanmaması için nöbet tutmaya başladı. Güvenlik güçlerinin yükünü hafifletmek için okul müdürü Nurşan Demir ve müdür yardımcısı Yaşar Çeçen, gece saat 01.00’e kadar okul çevresinde devriye geziyor.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilen hırsızlar Kızıltepe Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde Kardelen Anaokuluna girip bilgisayar gibi eşyaları çalmaya kalkıştı. Hırsızları son anda fark eden Nurşan Demir ve müdür yardımcısı Yaşar Çeçen durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık yapmaya gelen kişi veya kişiler durumu fark edince kırdıkları arka pencereden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahısları yakaladı. Okulun müdürü ve yardımcısı yaklaşık 3 aydır okullarında bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gece nöbet tutmaya başladı. Fedakar idareciler yarım saatte bir okul çevresinde devriye geziyor.

"Okulumuza sahip çıkıyoruz"

Son anda hırsızları fark ettikleri için mutlu olduklarını anlatan Nurşan Demir, "Pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde okullarda ufak çaplı hırsızlık olaylarının olması, okullara girilmesinden dolayı akşam okula bir tur atalım biz de bir sıkıntı var mı yok mu diye bakarken tesadüf eseri o an hırsızlar okuldaydı. Polisler müdahale ettiler. Memur arkadaşların girmesiyle beraber televizyonumuz ve bir sürü elektronik eşyalarımızla beraber yaklaşık 90 bin liralık eşyaların hazır bir halde, götürülmek üzere istiflendiğini gördük. Son dakika onların kurtarılması bize büyük bir mutluluk verdi” dedi.

Nöbet tuttukları sürede okulun eksiklerini de giderdiklerini belirten Demir, "O süreçten sonra şuna karar verdik, ben müdür yardımcım ve eşimle beraber hemen her akşam belli saatlerde işte en az 08.00’dan gece 00.00 veya 01.00’a kadar belli saatlerde okula geldik. Mahalleli ile normal sohbetler ettik. Sürekli okulumuzdayız, okulumuza sahip çıkıyoruz. Hem okulumuzun eksikliğini giderdik hem temizliğini yaptık bu süreç içerisinde hem de okulumuzu koruyarak üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.

Okulun müdür yardımcısı Yaşar Çeçen ise "İlk başta arabayla ben okulun etrafında bir anormallik var mı, bir ışık var mı, hırsız falan var mı diye okula geldiğimde okulun arka tarafına bakıyorum. Okulun etrafında bir tur atarım, klima motorlarına bakarım, kabloları duruyor mu durmuyor mu diye. Herhangi bir sıkıntı yoksa içeri bakarım. İçeride de bir sıkıntı yoksa sandalyemizi alıp dışarıda gece 01.00’a kadar nöbet tutuyoruz" şeklinde konuştu.

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