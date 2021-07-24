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Mardin’de köy çocukları brandadan yapılan havuzda serinliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar, branda ve naylondan yapılan havuzda serinliyor.

Haberde İnsan 24.07.2021, 11:51
Mardin’de köy çocukları brandadan yapılan havuzda serinliyor
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde sıcak havalardan bunalan çocuklar, branda ve naylondan yapılan havuzda serinliyor.

Kızıltepe’ye bağlı kırsal Beşik Mahallesi’nde sıcak havaların artması sebebiyle Serhat Güneş isimli vatandaş, kardeşi ve kuzenlerinin serinlemesi için evinin avlusuna demirin etrafını branda ve naylonla kapatıp içerisine su doldurdu. Sıcak havada brandadan yapılan havuzda hem yüzen hem de serinleyen çocuklar doyasıya eğlendi. Zamanla köydeki diğer çocuklar brandalı havuza büyük ilgi göstermeye başladı.

Amcasının kendilerine havuz yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mahmut Güneş, “Amcamız havalar sıcak olduğu için çadırla ve naylonla havuz yaptı. Yüzüyoruz, serinliyoruz sıcaktan dolayı. Havalar çok sıcak, biz de burada serinliyoruz’’ dedi.
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