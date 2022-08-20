Mardin’de hafta sonu turist yoğunluğu başladı

Eylül ayının yaklaşmasıyla turistler Mardin’e akın etmeye başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin turizm gözdesi Mardin tarih, kültür ve inancıyla birçok medeniyetleri bünyesinde barındırıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler gelip hem bu tarihi dokuyu görüp hem de kozmopolit havasını soluyor. Hafta sonları ise ziyaretçi sayısı artıyor. Hollanda’da yaşayıp Mardin’i görmeye gelen Sedat Çınar, “Aslen Ağrılıyım, Hollanda’da yaşıyorum. İlk defa buraya geldim. Her yeri gördük, çok güzel. Hoşumuza gitti tarihi eserler. Arkadaş bizi iyi gezdiriyor, sağ olsun. Buranın yemeklerini tatmayı istiyoruz tabi. Az sonra bakacağız güzel bir mekana. Şerbeti çok güzel buranın. Herkese tavsiye ederim. Burası çok güzel bir yer gelmeyenlere gelin diyorum ve buraları görün. İnşallah bir daha gelmek nasip olur” dedi.

Mardin’i çok sevdiği için ikinci kez Mersin’den geldiğini söyleyen Seda Erol, “Birkaç yeri gördüm. Kasımiye Medresesi, Ulu Camii. Çarşıları gezdik ama daha önce de geldim biliyorum Mardin’i. Güzel oldu, ailece geldik kuzenlerimle, mutluyuz. Tarihi, kültürü çok güzel. Herkesin gelmesini isterim. Çok güzel turistik yerleri var. Hafta sonu kalabalık oluyor. Hafta sonu gelmek daha iyi bence. Buranın sıcaklığı hiç beni etkilemedi ama bizim o tarafın sıcağı çekilmiyor. Nemli bölge olduğu için bizim oraların sıcakları kötü, buranın sıcağı güzel. İnsanlarının misafirperverlikleri çok güzel” diye konuştu.