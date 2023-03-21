Mardin’de güvenlik görevlisinden takdirlik hareket

Mardin’de özel güvenlik görevlisinin bulduğu 27 bin 500 lira, sahibi olan depremzedeye teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Malatya’dan gelerek KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) yurdunda kalan Yurdagül Mutlu, 27 bin 500 lirasını kaybetti. Asansöre binerken içinde para bulunan çantasını düşüren Mutlu’nun, asansöre bineceği sırada çantayı bulan yurtta özel güvenlik görevlisi olan Mehmet Fatih Atılmış, içerisinde 27 bin 500 lira olan çantanın depremzede Mutlu’ya ait olduğu tespit etti. Para, tutanakla sahibine verildi.

"Dışarı çıkınca çantamın olmadığını fark ettim”

Yurdagül Mutlu, güvenlik görevlisinin yaptığı hareketin takdirlik olduğunu belirterek, “Asansör de kaldık biraz panikleyince asansörde düşürmüşüm çantayı bizi asansörden çıkarmaya fatih bey gelmişti o bulmuş. Dışarı çıkınca çantamın olmadığını fark ettim. Geri döndüğümde fatih bey ve diğer yetkililer çanta elinde bekliyordu tutanakla teslim ettiler. Allah razı olsun Mardin insanları çok Sıcakkanlı çok iyiler bizlere çok iyi bakıyorlar, bize hiç yabancılık yaşatmıyorlar, herkese teşekkür ederim” dedi.