Mardin’de güneş çarpması uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, güneş çarpmasına karşı uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Hava Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin yaptığı açıklamada, “Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başına kadar bölgemiz genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Mardin’de 35 ile 38 dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Oluşması muhtemel riskler güneş çarpmasıdır” denildi.