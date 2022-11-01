Mardin’de deprem tatbikatı nefesleri kesti

Mardin’de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerçekleştirilen “Mardin 2022 Yerel Düzey Saha Tatbikatı” nefesleri kesti. Enkaz altından senaryo gereği 3’ü ağır 14 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı, bir kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

Valilik ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), koordinesinde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Midyat Geçici Barınma Merkezinde planda görev ve sorumlulukları bulunan kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması amacıyla “Mardin 2022 Yerel Düzey Saha Tatbikatı” gerçekleştirildi.

300 personel ve 59 araçla yapılan tatbikatta merkez üssü Derik ilçesinin Yukarı Mezra Mahallesi’nde tespit edilen 5,6 büyüklüğünde meydana geldiği duyurularak enkaz altında kalan kişilerin olduğu ihbarının ardından ekipler harekete geçirildi.

Senaryo gereği hızla bölgeye ulaşan AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtararak hastaneye ulaştırdı. Binaların çevresinde endişeli şekilde bekleyen aileler personeller tarafından sakinleştirildiği tatbikatta arama kurtarma, yangın, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) olayları da canlandırıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, tatbikatın gerçekleştirildiği bölgede çalışmaları yerinde inceleyerek AFAD İl Müdürü Davut Esen’den bilgi aldı. Vali Demirtaş, tatbikata ilişkin yaptığı değerlendirme konuşmasında amaçlarının ekiplerin koordineli çalışmaları ve durum değerlendirmesi yapmak olduğunu aktardı.

Türkiye’nin deprem bölgesinde bulunduğunu, ayrıca zaman zaman sel felaketlerinin yaşandığını anımsatan Vali Demirtaş, “Allah korusun, bir afet ile karşı karşıya kaldığımız zaman hangi kurumun ne iş yapacağı, hangi görevlerin verildiği bunlar her ne kadar kağıt üzerinde olsa bile tatbikat olmadığı için maalesef devlet etkin ve verimli bir şekilde bu olaylara müdahale edemiyordu. Ama şimdi çok daha farklı. Tatbikat bize şunu gösterdi; afet öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapacağımızı tüm kurumlarda çalışan arkadaşlarımız bunu çok güzel bir şekilde biliyor. İnşallah Cenabı Allah böyle afetlerle bizi karşı karşıya bırakmasın” dedi.

Vatandaşların sıkıntılı günlerinde devleti yanında görmek istediğini dile getiren Demirtaş, şunları söyledi:

“Kastamonu’daki bir sel felaketinde Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, valimiz hemen afet yerindeydiler. Bizim vatandaşımız böyle sıkıntılı günlerde yanı başında devletini görmek istiyor. Yanı başında devletini yerinde görürse devletin ne kadar güçlü, büyük olduğunu çok güzel bir şekilde değerlendiriyor. Dolayısıyla bu tür olası afetlere hazırlıklı olma bakımından tatbikatlar önemli. Bu konuda çaba sarf eden ekiplere teşekkür ederiz.”

Mardin İl Afet ve Acil Durum Müdürü Davut Esen de tatbikatın amacı ve ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında yaptığı konuşmasında 2022 yılının "Afet Tatbikat Yılı" olarak kabul edildiğini belirtti.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nden koordine edilen tatbikat, operasyon planına uygun şekilde başarıyla tamamlandı.

Tatbikatı; Vali Demirtaş’ın yanı sıra 70’inci Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Hikmet Yokarıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Vali Yardımcısı Muhammed Taha Canpolat, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz ve ilgili kurum temsilcileri izledi.