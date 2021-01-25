Mardin’de büyük dayanışma örneği: Evi yanan aileye yeni ev yaptılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evleri yangında küle dönen Tekin ailesinin evi, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneğinin öncülüğünde birçok esnafın da desteğiyle 100 bin lirayla yeniden yapıldı. İçine eşyaları da alınan dairenin anahtarı, Tekin ailesine teslim edildi.

Kızıltepe İpek Mahallesi 428 sokakta geçtiğimiz yıl ağustos ayında elektrik kontağından çıkan yangında Tekin ailesinin evi kullanılamaz hale gelmişti. Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, baba Bayram Tekin ve ailesine yeni bir ev yapma sözü verdi. Kolları sıvayan dernek üyeleri, evi yaptırmak için çalışmalarına başladı. Evin yapımında sıvacısından boyacısına, kalıpçısından demircisine ve mobilyacısına kadar herkes yardımını esirgemeyerek yaklaşık 100 bin liraya ev yeniden yapıldı. Yeniden yapılıp içine eşyaları da yerleştirilen evin anahtarı Tekin ailesine verildi.

Dernek yetkilileri ve hayırseverlere teşekkür eden Bayram Tekin, “Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneğinden arkadaşlar yıkıp yeni baştan bir ev yaptılar. Bulaşıktan tut mutfak dolaplarına, buzdolabı ve içindeki eşyalarla birlikte dayayıp döşediler evimizi. Tertemiz yeni bir ev yapıp bugün anahtarı bize teslim ettiler" dedi.

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği Başkanı Sadettin Kandemir ise "Tekin ailesinin evi elektrik kontağından çıkan yangınla küle döndü. Tekin ailesi dışarıda yatıyordu. Biz bunu sosyal medyadan duyduk, arkadaşlarımızla konuştuk ne yapabiliriz diye. Gelip aileyi ziyaret ettik. Hayırseverlerle birlikte çok şükür çok iyi bir ev yaptık. Baştan sona yeni bir evin anahtarlarını bugün onlara teslim ettik" diye konuştu.