Mardin’de 60 öğrenci şehitliği ziyaret edip dua okudu

Mardin’de 60 öğrenci, şehitler haftası münasebetiyle şehitliği ziyaret edip dua okudu.

Mardin Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir’in hazırladığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehitler haftası münasebetiyle Selen Kışlası’nda bulunan şehitlik öğrencilerle birlikte ziyaret edildi. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehitler haftası münasebetiyle Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle Fatih Ortaokulu’ndan 60’a yakın öğrenci ile Selen Kışlası Şehitliğini ziyaret etti. Çocukları kahramanlarla bir araya getirdiklerini söyleyen Kandemir, “Kahramanlarımızın nereli oldukları ve nerede şehit olduklarını öğrettik. Bizim amacımız burada çocuklarımıza şehitliğin önemini anlatabilmek, etkin öğrenme ile gösterebilmek, kahramanlarımızı unutturmamaktır. Çoğu çocuğumuz duygulandı. Hatta bir çocuğumuz Kur’an-ı Kerim getirmişti. Şehitlerimize Yasin-i Şerif okudu. Gara şehidimiz Vedat Kaya’nın şehitlikte bulunan kabrini ziyaret ettik. Duygusal anlar da yaşandı ama bizim amacımız bunu peyder pey yapıp çocuklarımıza kahramanlarımızı unutturmamak ve şehitlerimizi sürekli anmak” dedi.

Şehitliği ziyarete gelen Fatih Ortaokulu öğrencilerinden Yeşim Korhan, çok güzel bir yer olup, beğendiğini söyleyerek bütün şehitlerin mekanlarının cennet olması dileğinde bulundu.

Şehitliğe gelip dua okuduğunu söyleyen öğrenci Muhammed Akdağ, “Allah hepsine rahmet eylesin, Allah bu vatanı bayraksız bırakmasın. Allah bütün askerlerimize güç verip bizleri korusun” diye konuştu.