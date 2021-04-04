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Mardin’de ’4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü farkındalık dolu olsun’ sloganıyla kısa film çekildi

Mardin’in Derik ilçesinde ’4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü farkındalık dolu olsun’ sloganıyla kısa film çekildi.

Haberde İnsan 04.04.2021, 12:27
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Mardin’de ’4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü farkındalık dolu olsun’ sloganıyla kısa film çekildi

Mardin’in Derik ilçesinde ’4 Nisan Sokak Hayvanlarını Koruma Günü farkındalık dolu olsun’ sloganıyla kısa film çekildi.

Derik Belediyesinin sosyal farkındalık amacıyla hazırladığı kısa filmde Derik Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğünün aracı ve köpeği kullanılarak 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Gününde terk edilmeyi konu alan bir farkındalık spotu çekildi. Kısa filmde İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ’Oscar’ isimli köpek de yer aldı.

Dünyanın yalnızca insanlara ait olmadığını kaydeden Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, "Can dostlarımızı görmezden gelmeyelim çünkü onlar da bizimle aynı mahalleyi ve aynı sokağı paylasan can dostlarımızdır. Hem dilsizler hem de savunmasızlar. Bu dünya yalnızca biz insanlara ait değil, hayat paylaştıkça daha güzel" dedi.
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