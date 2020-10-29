Mardin esnafından örnek davranış, evleri küle dönen aileye yeni bir ev yaptılar

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde evleri yangında küle dönen Tekin ailesinin evi, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneğince esnafın ve kendilerinin katkısı ile yeniden inşa edildi. Duvarların sıvası ve boyası da yapıldıktan sonra içindeki beyaz eşyalarla birlikte Tekin ailesine yeni evlerinin anahtarı teslim edilecek.

Kızıltepe İpek Mahallesi 428. sokakta Bayram Tekin’in eşi ve 4 çocuğuyla birlikte oturdukları evleri 28 Ağustosta çıkan yangında eşyalarla birlikte küle döndü. Tamamıyla kullanılamaz hale gelen evi Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, ilçedeki esnaflardan topladıkları yardımlarla ve kendi çabalarıyla yeniden inşa etti. Dernek üyeleri, kısa bir süre içerisinde evi tamamlayarak beyaz eşyaları ile birlikte Tekin ailesine evlerinin anahtarını teslim edecek.

Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneğine teşekkür eden Bayram Tekin, “Onların katkılarıyla evimiz bu hale geldi. Şuana kadar yaptıkları her şey için teşekkür ediyoruz. Çok fazla bir şey kalmamış az bir yardım daha olsa kalan kısmın tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekliyoruz” dedi.

Kızıltepeli esnaflardan oluşan bir dernek kurduklarını belirten Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği Başkanı Sadettin Kandemir, "Derneğimizi tamamen esnaf olan arkadaşlarla birlikte kurduk. Bu derneği kurmaktaki amacımız, insanlara yardımcı olmak, çaresiz insanlara bir nebze de olsa çarelerine ve yaralarına merhem olmaktı" diye konuştu.

"Hayırseverler de bizi yalnız bırakmadı"

Olayı ilk duyduklarında Tekin ailesine yeni bir ev yapma sözü verdiklerini vurgulayan Kandemir, "Bayram ağabeyin evinin yandığını haberlerden, sosyal medyadan duyduk. Daha sonra Bayram ağabeyi ziyareti gittik. Evi onaralım dedik. Evin üst kısmı komple gitmişti. İç tarafı da neredeyse kullanılamaz haldeydi. Onarırken tavan çöktü ve duvarlar çöktü. Bu sefer evi komple yıkıp yerine yeni bir ev yapmak zorundaydık. Tabi bunları yaparken Allah razı olsun hayırseverler de bizi yalnız bırakmadı. Biz Bayram ağabeyin evi için kimseden para almadık ve talep etmedik. Biz şunu diyoruz yardım etmek isteyen varsa gidip çimento parası ödeyebilir, usta parasını verebilir, tesisatçı parasını verebilir. Yani illa birileri gelip bize para teslim edip bizim vermemiz gerekmiyor" şeklinde konuştu.

Mağdur ailenin evine kavuşması için hayırseverlerin desteği gerekiyor

Hayırseverlerin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Kandemir, "Şu anda bizim acil ihtiyacımız olan sıvacı ve parasını vermek için bir hayırsevere veya hayırseverlere ihtiyacımız var. İnşallah Kızıltepe Yetimler ve Öksüzler Derneği olarak bütün üye arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bayram ağabeye söz vermiştik, evini yapıp bitireceğiz. Evin içindeki buzdolabı, çamaşır makinesi, klimasıyla birlikte evi kendisine teslim edeceğiz. Hayırseverlerden de destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.