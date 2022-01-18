Manuş Baba’ya dondurucu soğukta şınavlı tepki

Sivas’ta bir vatandaş Manuş Baba’nın kar yağışı ve soğuk nedeniyle konsere çıkmamasına tepki olarak dondurucu havada şınav çekti.

Sivas’ın Zara İlçesinde yaşayan 37 yaşındaki Umut Toparlak, haftanın 6 günü dondurucu soğuğa aldırış etmeden spor yapıyor. Sivas Yıldız Dağı’nda geçtiğimiz günlerde kar yağışı ve soğuğu bahane ederek konserini iptal eden Manuş Baba, binlerce hayranının hevesini kursağında bırakmıştı. Toparlak, buna tepki olarak gece saatlerinde kıyafetlerini çıkararak şınav çektiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“Bu soğukta şınav çekip spor yapıyorsam Manuş Baba da çıkıp konser yapacaktı”

Umut Toparlak, “2007’den beri sporu ve doğayı seviyorum. Sivas’ın insanı üşümez, havası sert insanı merttir. Soğukta spor yapmayı çok seviyorum. Özellikle eksi 30, eksi 35’de spor yapmak benim favorim. Bunu her sabah haftanın 6 günü yapıyorum. Sabah 6’da kalkıp 7 buçuğa kadar dağlardayım, karın üzerindeyim. Manuş Baba’nın o soğukta insanları toplayıp da konsere çıkmamasını kınıyorum. Çünkü Sivas’ın halkı üşümez, yiğittir. Ben bu soğukta şınav çekip spor yapıyorsam Manuş Baba da çıkıp konser yapacaktı. Orada binlerce insanı toplayıp da ben soğuk olduğu için konser yapmıyorum demek doğru bir şey değildi. Konser alanının bulunduğu yerde, Sivas’ın Yıldız Dağı tabii ki soğuk olacak. Karların ortasında bir yer orası. O kadar insanı bekletti. Kendisine tepkimi sunuyorum” diye konuştu.