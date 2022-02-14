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Mantar için çıktığı arazide gök taşı topladı! Şimdi müşteri arıyor...

Kırıkkale’de çiftçilik işiyle uğraşan bir vatandaş, mantar için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 100 kilogram ağırlığında gök taşı topladı.

Haberde İnsan 14.02.2022, 13:32 14.02.2022, 16:32
Mantar için çıktığı arazide gök taşı topladı! Şimdi müşteri arıyor...

Kırıkkale’de çiftçilik işiyle uğraşan bir vatandaş, mantar için çıktığı araziden irili ufaklı yaklaşık 100 kilogram ağırlığında gök taşı topladı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde çiftçilik işiyle uğraşan Zeki Baran (52), 20 gün önce mantar toplamak için araziye çıktı. Kavak ağaçlarının çevresinde bir süre mantar aradıktan sonra tarlasını kontrole giden Baran, tesadüfen gördüğü taşlar dikkatini çekti. Eline aldığı taşların ağırlığını fark edince gök taşı olduğundan şüphe etti. İrili ufaklı yaklaşık 100 kilogram kadar tarlasındaki bütün taşları toplayıp evine götürdü. Diğer taşlara göre farklı bir yapıya sahip olduğunu görünce yaptığı araştırma neticesinde de taşların, gök taşı olduğunu tespit etti.

Zeki Baran, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, irili ufaklı yaklaşık 100 kilograma kadar tarlasından topladığı gök taşlarını satmak istediğini söyledi.

"Burada yaklaşık 10 kilogram var"

Eski kavak ağaçlarının köklerinden mantar toplamak için araziye çıktığını anlatan Baran, mantar bulamayınca tarlasını kontrole gittiğini ve değişik yapısı olan taşları gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 gün önce köylü olanlar bilirler biz köyde yaşıyoruz. Eski kesilen kavak ağaçlarının köklerinde mantar olur. Bu mantara bakmak amaçlı çıktım. Mantar bulamayınca tarlamın oraya gittiğimde, değişik taşları gördüm. Merak ettim bir parça taş aldım. Eve geldiğimde internette uğraşırken internette aynı bu taşlara benzer gök taşları gördüm. Ertesi gün giderek tekrar tarladan hepsini topladım. Burada yaklaşık 10 kilogram var. Getirdim buraya bıraktım. Türkiye’de de bunun alıcının olmadığını öğrendim."

"Paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum"

İnternetteki diğer göktaşları ile elindeki taşların aynı olduğunu fark ettiğini dile getiren Baran, "Yine aynı benim gibi bir tane çiftçi vatandaşımız Çorum’da bulmuş 58 kilogram. Amerika’ya 180 bin dolara sattığını öğrendim internette. Onda gördükten sonra benim taşlarla karşılaştırdım. Aynı taş olduğunu fark ettim. Bunları satmak istiyorum. Araştırdığıma göre de bunu Rusya, Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa’nın aldığını öğrendim. Bu taşları da almak isteyenler olduğu zaman bana ulaşırlarsa bu taşları alıp paraya çevirip hayırlı işlerde kullanmak istiyorum. Kaçak köyünde yaşıyorum. Bu köyde 20 yıl muhtarlık yaptım” diye konuştu.

"Ufak bir taşı tartıyorum 12 kilogram geliyor"

Diğer taşlara göre ağır olduğunu anlatan Baran, "Şu anda halen çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşıyorum. O gün mantara gittim. Allah mantar yerine taşları toplamayı nasip etti. Alıcılarını bekliyorum. Normal taşların 2-3 kat ağırlığında. Demirin de en az 2 kat ağırlığında. Ufak bir taşı tartıyorum 12 kilogram geliyor. Bu demirden de taştan da 2-3 kat ağırlığında. Toplam 300 metre bir alanda dağınık bir şekilde yayılmış oradan topladım" ifadesini kullandı.

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