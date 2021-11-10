Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş vefat etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş 56 yaşında vefat etti. Sabri Yavaş, yaklaşık bir buçuk yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Yavaş’ın vefat haberinin ardından çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı başsağlığı mesajı yayınladı.

Sabri Yavaş’ın cenazesi bugün ikindi namazının ardından Beypazarı mezarlığında defnedilecek. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katılacağı öğrenildi.