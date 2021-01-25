Manken Aslı Baş davası için Yargıtay’a başvuruldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 yıl önce bir turizmcinin villasının terasından düşerek ölen ve olayla ilgili gözaltına alınanların tamamının beraat ettiği manken Aslı Baş davasında baba Mehmet Baş, istinaf mahkemesine taşıdıkları davadan da beraat kararının çıkması sonrası Yargıtay’a başvurduklarını açıkladı. Kızını çok özlediğini belirten Baş, 2005 yılında baba-kız birlikte kutladıkları yılbaşı kutlamasının videosunu da gözleri dolarak İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaştı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce 2003 yılı Miss Model Of The World yarışması birincisi manken Aslı Baş’ın turizmci Ahmet B.’nin villasından düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, geçtiğimiz yıl Ocak ayında tutuksuz sanıklar Ahmet B., oğulları Hakan B., Volkan B. ile Murat U. beraat etti. Ailenin itirazıyla beraat kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstinaf mahkemesi de ilk derece beraat kararını onadı. Manken Aslı Baş’ın Antalya’da yaşayan babası Mehmet Baş, karar sonrası Yargıtay’a başvurduklarını söyledi. Baş, “Yargıtay’a müracaatımızı yaptık. Yargıtay’ın dosyayı inceleyip incelemeyeceğine dair bir beklenti içerisindeyiz. Eğer buradan bir sonuç alamazsak AİHM’e gideceğiz. Mücadelemizi sonsuza kadar sürdüreceğiz” dedi.

"Bu çocuk nasıl öldü?"

Kızının intihar ettiğine kesinlikle inanmadığını dile getiren Mehmet Baş, “Öldürülmedi de, peki nasıl öldü bu çocuk. Cinayet değil. İntihar da etmedi. Peki, nasıl öldürüldü. ’Merdivenden düştü, yüksekten atladı’ dediler. Bilirkişi, adli tıp raporlarında bunun intihar değil, öldürülmüş olduğunu söylendi. Benim kızım neden intihar etsin. Ölmeden 2 gün önce basına ‘dünyada yaşamak çok güzel, iyi ki yaşam var’ diye röportaj veriyor” diye konuştu.

“Bizi üzmemek için derdini anlatmazdı”

Kızıyla son olarak ölmeden 1 hafta önce görüştüğünü aktaran Baş, “Derdini hiç anlatmazdı. Varsa bile bizi üzmemek için bunları söylemezdi. Benim kızım dünyaya mal olmuş mankenler kraliçesi. İsteyen kabul etsin isteyen etmesin. Bu benim evladım. Ben onun bir tel saçına zarar gelmesini istemem. Hiçbir baba istemez” ifadesini kullandı.

Mutluluklarını gözleri dolarak paylaştı

Son olarak kızını çok özlediğini dile getiren acılı baba, 2005 yılında baba-kız birlikte kutladıkları yılbaşı kutlamasının videosunu da gözleri dolarak İhlas Haber Ajansı (İHA) ile paylaştı. Görüntülerde, babasına aldığı parfümü hediye eden Aslı Baş’ın, “İçindeki notları kameraya bakarak okuyacaksınız” dedikten sonra, babasını öperek sarıldığı görülüyor. Ardından da baba Mehmet Baş’ın hediyesini alıp kızının yazdığı, “Seni çok seviyorum, mutlu seneler. Bitanecik babacığıma dağlık dolu huzurlu yıl dilerim” notu okuması görüntülere yansıyor.