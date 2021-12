Manisa’nın öncelikli afet riskleri belirlendi

Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ’İl Afet Risk Azaltma Planı’ (İRAP) Lansmanı yapıldı. Hazırlanan planda Manisa için öncelikli afet tehlikelerinin deprem, endüstriyel kazalar ve maden kazaları, yangın, sel-taşkın, heyelan-kaya düşmesi ve meteorolojik olaylar olduğu bildirildi.

AFAD’ın kuruluşunun 12. yıldönümünde Manisa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ’İl Afet Risk Azaltma Planı’ (İRAP) Lansmanı yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda AFAD’la ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AFAD Manisa İl Müdürü Güray Karakaya, "Sel, çığ, heyelan, yangın ve en önemlisi deprem. Yaşadığımız afetlerin doğrudan yada dolaylı olarak neden olduğu maddi ve manevi kayıplar, afet yönetiminin ve koordinasyonunun günümüz dünyasında ne kadar titizlikle ele alınmasının kanıtıdır. Ülkemizde afet yönetimi ve koordinasyonunun dönüm noktası 17 Ağustos depremidir. Bu deprem afet yönetimi konusunu tekrar gözden geçirme konusunu gündeme getirmiştir. BU doğrultuda 17 Aralık 2009 yılında afetlerle ilgili olarak görev yapan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak afet yönetimi tek çatı altında toplanmış ve AFAD kurulmuştur" dedi.

"Uygulamaya geçirmek için oldukça azimliyiz"

Hazırlanan Manisa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında da bilgi veren Karakaya, "Ayrıntılı, kapsamlı, sürdürülebilir bir plan hazırlamaya çalıştık. Eylemlerimiz esnek, sürdürülebilir ve uygulanabilirliğinin yüksek olmasına dikkat ettik. Biz bu planı rafta durması için yapmadık. Uygulamaya geçirmek için oldukça azimliyiz. İnşallah 2022 yılıyla birlikte eylemleri hayata geçirmeye başlayacağız. Kurumsal yapılanma, işbirliği ve kapasite artırımını dikkate aldık ve belli aralıklarla izleme, değerlendirme ve güncelleme yapılmasını sağlayacak şekilde planımızı gerçekleştirdik. Planımız 5 bölümden oluşuyor ve bununla ilgili iki tane çalıştay gerçekleştirdik." diyerek Manisa için öncelikli afet tehlikelerinin deprem, endüstriyel kazalar ve maden kazaları, yangın, sel-taşkın, heyelan-kaya düşmesi ve meteorolojik olaylar olduğunu söyledi. Karakaya ayrıca planın hazırlanmasında emeği geçen kurumlara da teşekkür etti.

"Afet sonrası başarımızı afet öncesinde de göstermeliyiz"

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Dünya durduğu sürece afetler de olacak. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle afetlere maruz kalan bir ülke. Biz de il olarak bu afetlerden fazlasıyla payımızı alıyoruz ve alacağımızdan da emin olmamız gerekiyor. İlimizde birçok afet riski mevcut ve bizlerin bunların her an olabileceğini düşünerek hareket etmemiz lazım. Bugüne kadar ülkemiz afet sonrası yaptığı çalışmalarla dünyaya örnek olabilecek bir durumda. Özellikle hızlı müdahale, canlı kurtarma, mal kayıplarının daha sonraki süreçte telafi etme anlamında gerçekten çok güzel çalışmalarımız var. İlimizde de bir buçuk yıl öce Akhisar’da yaşanan depremin yaraları şu an için sarılmıştır diyebiliriz. Son olarak Karakurt Mahallesindeki afetzedelerin konutları da teslim edilecek. Bu konudaki başarımızı biz afet risklerini azaltma konusunda da göstermeliyiz. Yani önleyici olmak zorundayız. Eğer biz afet sonrası başarılı olabiliyorsa ülke olarak millet olarak ben inanıyorum ki aynı disiplinli çalışmaları diğer konularda da göstererek afet olmadan önce de başarılı bir şekilde onu önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek bizim elimizde." dedi. Vali Karadeniz hazırlanan planla ilgili olarak da şunları söyledi: "Başta yerel yönetimlerimiz, belediyelerimiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlara bundan sonraki çalışmalarında rehberlik edebilecek bir belge."

Programın sonunda AFAD gönüllüsü olan isimlere kimlik belgeleri verilirken, yangınlarda, depremlerde ve sel felaketlerinde görev alan Manisa’daki kurumlarda görevli personele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgeleri takdim edildi.