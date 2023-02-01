Manisalı şehidin fotoğraf ve mektupları duygulandırdı

Manisalı şehit Mehmet Savunmaz şehadetinin 31’inci yılında düzenlenen resim sergisi ve dualarla anıldı. Çok sayıda vatandaşın takip ettiği sergide çocukluğundan gençlik yıllarına futbol aşkından askerlik günlerine kadar çok sayıda fotoğrafın yer aldığı sergide şehit Mehmet Savunmaz’ın kardeşine yazdığı mektup duygulandırdı.

Aslen Malatya Hekimhanlı 9 çocuklu bir ailenin 5. çocuğu olarak 1971 yılında dünyaya gelen ve Şırnak Şenoba’ya bağlı Gömeç köyü kırsalında operasyon dönüşü şehit olan piyade komando er Mehmet Savunmaz şehadetinin 31. yılında Manisa’da düzenlenen fotoğraf sergisi ve pilav hayrıyla anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehit ailesinin katkılarıyla gerçekleştirilen sergi, Manisa Kültür Merkezi Fuayesinde protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı. Sergi açılışına Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Aydın Akagündüz, Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, jandarma personeli, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Şehit vurulduğunda değil unutulduğunda ölür"

Serginin açılışında bir konuşma yapan Türkiye Harp Malûlü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, “Şehit, cennetlik olduğuna şahitlik edilen kişi anlamına gelmektedir. Gazi, vatan sevgisinin sembolü, şehit ve gazi toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir. Bizim askerimiz düşmanla, terörle mücadele ederken, ’Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışı üzerine bina ettiği bir mücadeleyi sergilemektedir. Dünyada hiçbir ulusta böyle bir anlayış olmadığı için biz bu topraklarda bin yıllık kadim bir geçmişe sahibiz. Yüce Allah şehitler için buyuruyor ki, ‘Onlar rızıklanırlar.’ Şehitlerimiz vatanları için mücadele ettiler, vatanları için gayret ettiler, vatanları için çaba gösterdiler, her şeylerinden vazgeçtiler. Toprağa değil kalplere gömüldüler. Şehit vurulduğunda değil, unutulduğunda ölür. Sergimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Şehit Mehmet Savunmaz’ın kardeşi Kazım Savunmaz tarafından protokol üyelerine fotoğrafların hikayesi anlatılarak sergi gezildi. Yapılan duaların ardından Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara sergi için hazırlanan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazdı. Programın son bölümünde ise protokol üyeleri tarafından vatandaşlara pilav ayran dağıtımı yapıldı.