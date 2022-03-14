Manisalı fenomen kasap animasyon filmi oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hayvan sever kasap olarak bilinen ve "Kedi Yeşim" ile olan diyaloğuyla dünya çapında üne kavuşan kasap İkram Korkmazer, bir çok ülkeden hayvan severin desteği ile sokak hayvanlarını besliyor. Kasap İkram Korkmazer, Katar, ABD, İngiltere, Kuzey İrlanda, Fransa, Almanya ve Türkiye’de bulunan hayvan severlerin maddi desteği ile sokak hayvanlarını beslerken, cep telefonu ile çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlıyor.

2019 yılında ölen "Kedi Yeşim" ile animasyon filmi de yapıldığını belirten İkram Korkmazer, hayvan severlerin desteği ile gün içerisinde, karnı acıkıp iş yeri önüne gelen 10-12 köpek, 7-8 kedi beslediğini söyledi. Bir çok ülkeden kendisine destekler geldiğini söyleyen Korkmazer, "Sosyal medya hesabımdan sokak hayvanlarını beslediğim videoları görüyorlar. Bu sefer ’Bizim de katkımız’ olsun diyenler yemek parası gönderiyorlar. Günde 12 köpek var gelen. 8 kadar da kedi var. Bunların bakım masraflarına destek oluyorlar. Şu an en çok Katar’dan, ABD’den, İngiltere’den Kuzey İrlanda, Fransa, Almanya’dan ve Türkiye’den de 2 kişi destek oluyorlar. Hangi ülkeden olduğunu bilmiyorum ama sokak hayvanlarına baktığım için bir animasyon filmi de hazırlanmış. Çok izlendi" dedi.