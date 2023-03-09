Manisa’da imzalar atıldı, 600 bin yapının deprem testi ücretsiz yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa’daki 17 ilçede 600 bin yapının depreme dayanıklılık testi için işbirliği protokolünü imzaladı. Birinci derece riskli deprem bölgesinde yer alan Manisa’da çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı belirtilirken, protokol çerçevesinde denetimler de ücretsiz olacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile birlikte Manisa’daki muhtemel bir deprem öncesinde yapıların risk derecesini belirlemek üzere işbirliği protokolü imzaladı. Protokol çerçevesinde Manisa’nın 17 ilçesindeki 600 bin bağımsız birimden oluşan yapılar depreme uygunluk ve sağlamlık açısından denetlenecek. Saha çalışmasının finansmanı Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak ve ücretsiz yapılacak. İmzalanan protokol hakkında görüşlerini dile getiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirerek, protokol çerçevesinde akademinin bilgi kaynağını bu sürece aktararak, bir yol haritası çıkarmak istediklerini dile getirdi.

Protokol töreninde konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise “Öncelikle, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve asrın felaketini yaşadığımız depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan bu büyük felaket, binlerce insanımızı hayattan koparırken milyonlarca insanımızı da olumsuz yönde etkiledi. Ancak ülkemiz ve milletimiz, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günlerin de üstesinden gelecektir. Güçlü bir ülkeyiz ve yaralarımızı da el birliğiyle saracağız. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın” diyerek konuşmasına başladı.

İmar planlarının önemi bir kez daha anlaşıldı

Başkan Ergün, “Manisa’mızda depreme dayanıklı yapılar inşa etmek, planlarıyla oturmuş bir kent oluşturmak için 1989 yılından beri yapılamayan imar planları noktasında ilçe belediyelerimiz ve kıymetli meclis üyesi arkadaşlarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yaşadığımız bu büyük afetin ardından imar planlarının önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak, planlı ve modern bir şehir inşa etmek tek gayemizdir” ifadelerini kullandı.

17 ilçede depreme dayanıklılık testleri yapılacak

Üniversite ile önemli bir protokolü imza altına aldıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaşanan afet sonrasında şehrimizdeki binaların depreme dayanıklı olup olmadığının tespiti çerçevesinde üniversitemizle hemen iletişime geçtik ve hızlı bir şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. İmza altına alacağımız bu protokol ile 17 ilçemizdeki 600 bin bağımsız bölümden oluşan yapı stokunu inceleyeceğiz. Şehrimizdeki mevcut binaların zemin yapısı, zemin dayanımı, bina yapım yılı, kolon kiriş sistemi, projelerin belediyelerimizde bulunan projeleriyle uyumlu olup olmadığı, yerinde yapılacak incelemeler ile donatı durumunun projedeki durumuyla örtüşüp örtüşmediği gibi konularda denetimleri üniversitemiz gerçekleştirecek. Üniversitemize çalışmalarıyla ilgili gerekli finansman desteğini büyükşehir belediyemiz sağlayacak. Bu denetimleri de ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunacağız. Bu çalışmayla hem vatandaşlarımızın akıllarındaki soru işaretlerini gidermiş olacağız hem de şehrimizin genelindeki yapılarla ilgili önemli veriler elde etmiş olacağız. O açıdan değerli katkıları nedeniyle rektörümüz başta olmak üzere, çok değerli hocalarımıza, büyükşehir belediyemizin çalışanlarına, ilçe belediyelerimizin teknik ekiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hayırlı olmasını dilerken, böylesi felaketlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Rabbim, bir daha böyle kara günler yaşatmasın” diye konuştu.

Protokolün imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, üniversitenin dekan ve öğretim üyeleri katıldı.