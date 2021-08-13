Manavgat’taki yangında çeyizi yanan Gamze’ni yeni eşyaları Pursaklar’dan yola çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında, evindeki çeyiz eşyaları zarar gören Gamze’nin yeni eşyaları Pursaklar’dan yola çıktı.

Geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınında evi küle dönen Gülsüm Uysal’ın kızının çeyiz eşyalarının yandığını haber alan Pursakar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yanan eşyaların yenilerini kendisine hediye etmek için belediye ekiplerini seferber etti. Gamze’nin küle dönen çeyiz eşyalarını Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri kursiyerleri, hummalı bir çalışmayla, el birliği ile hazır hale getirdi.

“Eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz çeyizini hazırladı”

Çeyiz eşyaları yola çıkmadan önce kısa bir açıklama yapan Başkan Çetin, ‘‘Manavgat yangınında Gamze kızımızın çeyizi yanmıştı. Annenin feryadı da tüm Türkiye’nin yüreğini dağlamıştı. Pursaklar Belediyesi olarak Hanım Evi eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz çeyizini hazırladı. Yine Pursaklar halkı olarak beyaz eşyası tamamlandı. Sevgili Gamze, bugün hep birlikte bu güzel ürünleri yükledik. Şimdi çeyiz eşyalarını gönderiyoruz. Ben gelemeyeceğim ama davet edersen düğününe gelmek isterim’’ dedi.